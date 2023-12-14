Новые регионы заплатили в бюджет России 170 миллиардов рублей

Глава РФ оценил развитие и интеграцию ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья в состав РФ.

Новые регионы заплатили в федеральный бюджет России 170 миллиардов рублей. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик отметил, что в Херсонской, Запорожской областях, Донецкой и Луганской народной республиках предстоит сделать еще очень много. На эти задачи из государственного бюджета на указанные территории ежегодно будет направляться свыше триллиона рублей. Денежные средства уйдут на развитие и постепенную интеграцию земель в экономическую и социальную жизнь страны.

Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин констатировал, что ранее киевский режим не уделял должного внимания развитию регионов, которые приняли решение войти в состав России.

Путин назвал Фицо и Орбана "пронациональными" политиками.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году