Глава РФ оценил политику Словакии и Венгрии.

Российский президент Владимир Путин назвал премьер-министров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана "пронациональными" политиками в Европе, а не пророссийскими. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Глава РФ заметил, что его иностранные коллеги просто защищают национальные интересы своих стран, но таких как Фмцо и Орбан сейчас больше нет в регионе ЕС. По м нению Путина, эта обстановка связана с зависимостью остальных от "старшего брата" - США.

Фицо появился сейчас после выборов, ну Виктор Орбан в Венгрии, я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше, их просто нет... Владимир Путин, президент РФ

Имперская политика США мешает самим Штатам, заявил Путин.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году