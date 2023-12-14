Глава США призвал Вашингтон уважать других на мировой арене.

Американская имперская политика мешает самим Штатам. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик заметил, что когда в Вашингтоне произойдут внутренние изменения, чиновники станут начнут уважать других, тогда в стране будут созданы фундаментальные условия для улучшения отношений.

Вот когда произойдут какие-то внутренние изменения… когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин пояснил, что Россия готова выстраивать отношения с Америкой, так как Кремль считает, что США важны и нужны на геополитической арене. Однако в общественном сознании США сейчас ведут себя как империя, а если они в чем-то договариваются или кому-то уступают на площадках, то эти действия воспринимаются местным электоратом как провал или пробел в политике.

Путин: происходящее в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году