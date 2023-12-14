Путин: происходящее в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну

Глава РФ считает украинцев и русских одним народом.

Российский президент Владимир Путин считает, что происходящее в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик отметил, что в своей основе и русские, и украинцы являются единым народом, а то, что сейчас происходит в отношениях между Киевом и Москвой больше напоминает Кремлю именно гражданскую войну.

В основе своей русские и украинцы - единый народ, и то, что сейчас происходит, - огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону. Владимир Путин, президент РФ

Европейцы в значительной степени утратили суверенитет, заявил Путин.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году