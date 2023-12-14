  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:10
116
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Правительство работает над проблемой обмеления Волги, заявил Путин

0 0

Глава РФ рассказал о конфликте интересов.

Российское правительство знает о проблемах, связанных с обмелением реки Волги. В настоящее время кабинет министров работает над их решением Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год.  Политик пояснил, что в указанном вопросе существует конфликт интересов. Он связан с позицией энергетических компаний, которые хотят держать высокий уровень объекта электроэнергии, необходимой для промышленных и бытовых потребностей. В тоже время другие водопользователи стремятся к тому, чтобы река была полноводной.

Эти вопросы известны, и поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и переносном смысле этого слова. Но проблемы, конечно, есть, согласен. Я надеюсь, что этого (потери водного объекта) все-таки не произойдет...

Владимир Путин, президент РФ

Погашение внешнего долга российскими компаниями идет ритмично, заявил Путин.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году

 

Теги: владимир путин, волга, обмеление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии