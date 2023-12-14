Погашение внешнего долга российскими компаниями идет ритмично, заявил Путин

Погашение внешнего долга российскими компаниями идет ритмично. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик пояснил, что отечественные компании исправно возвращают взятые за пределами страны денежные кредиты, ритмично и даже с опережением графика.
Наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях... То есть погашение идет ритмично, часто даже с опережением графика.
Владимир Путин, президент РФ
Путин заявил, что силовые возможности России растут.
Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году
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