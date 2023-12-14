Погашение внешнего долга российскими компаниями идет ритмично, заявил Путин

Глава РФ оценил зависимость страны от иностранных денег.

Погашение внешнего долга российскими компаниями идет ритмично. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик пояснил, что отечественные компании исправно возвращают взятые за пределами страны денежные кредиты, ритмично и даже с опережением графика.

Наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях... То есть погашение идет ритмично, часто даже с опережением графика. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что силовые возможности России растут.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году