Глава РФ рассказал о консолидации общества.

Глава государства Владимир Путин заявил, что силовые возможности страны растут. Соответствующее заявление российский президент сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик пояснил, что запас прочности экономической системы обеспечен несколькими составляющими. В первую очередь речь идет о консолидации общества. Политик счел этот показатель самым важным в вопросе. Вторым в перечне спикер назвал устойчивость финансово-экономической системы страны, а третьим фактором заявлен рост возможностей оборонной составляющей государства. Речь идет о защите интересов благодаря армии и работы органов безопасности.

Уак оказалось, и это было удивлением для наших так называемых "партнеров", но и, по-честному, для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике. Владимир Путин, президент РФ

"Халява когда-нибудь закончится": Путин вынес предостережение Украине.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году