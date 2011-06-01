Глава РФ оценил экономические показатели Украины.

"Халява когда-нибудь закончится": Российский президент Владимир Путин вынес предостережение Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик отметил, что сейчас соседнее государство при киевском режиме практически ничего не производит, хотя и пытается показать миру, что сохраняет остатки собственного промышленного сектора экономической системы. По словам главы Кремля, коллективный Запада поставил украинским властям все и даже больше, но при этом эту боевую технику Вооруженные силы РФ ликвидируют в ходе продолжающейся специальной военной операции.

Им всё привозят, извините за моветон, на халяву, но это халява, когда-то может это закончиться. И, судя по всему, так заканчивается помаленьку. Владимир Путин, президент РФ

Путин: продолжительность жизни в 2023 году ожидается на уровне 74 лет.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году