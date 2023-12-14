Путин: продолжительность жизни в 2023 году ожидается на уровне 74 лет

Глава РФ рассказал о повышении уровня качества жизни.

Продолжительность жизни в России в 2023 году ожидается на уровне 74 лет. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик отметил, что об этом показателе власти страны всегда публично говорят и стремятся к росту показателей. По мнению руководителя администрации в Кремле, в указанном социальном показателе отражение находят усилия государства не только в социальной, но и экономической сфере жизни общества.

Вот смотрите динамика какая. 2021 год продолжительность жизни в России - 70,06, 2022 год - 72,73. А вот в 2023-м ожидается 74 года. Всё-таки это показатель того, как в целом, на важнейшем социальном показателе отражаются усилия.... Владимир Путин, президент РФ

Путин напомнил об увеличении МРОТ с начала 2024 года на 18,5%.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году