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Путин напомнил об увеличении МРОТ с начала 2024 года на 18,5%

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Глава РФ оценил рост реальных доходов населения страны.

Российский президент Владимир Путин напомнил об увеличении МРОТ (минимального размера оплаты труда) с начала 2024 года на 18,5%. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик уточнил гражданам, что подобная индексация выплат в стране происходит не так часто.

Когда я говорил про повышение реальных доходов, надо упомянуть, конечно, что с 1 января у нас будет МРОТ повышен сразу на 18%. Мы нечасто это делаем.

Владимир Путин, президент РФ

Реальные зарплаты в России вырастут примерно на восемь процентов.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году

Теги: владимир путин, мрот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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