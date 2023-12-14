Путин напомнил об увеличении МРОТ с начала 2024 года на 18,5%

Глава РФ оценил рост реальных доходов населения страны.

Российский президент Владимир Путин напомнил об увеличении МРОТ (минимального размера оплаты труда) с начала 2024 года на 18,5%. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик уточнил гражданам, что подобная индексация выплат в стране происходит не так часто.

Когда я говорил про повышение реальных доходов, надо упомянуть, конечно, что с 1 января у нас будет МРОТ повышен сразу на 18%. Мы нечасто это делаем. Владимир Путин, президент РФ

Реальные зарплаты в России вырастут примерно на восемь процентов.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году