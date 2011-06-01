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Реальные зарплаты в России вырастут примерно на восемь процентов

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Глава РФ оценил показатели роста цен и оплаты труда в России.

 Реальные зарплаты на территории страны по итогам 2023 года вырастут примерно на восемь процентов, а реальные доходы населения страны — на пять процентов.  Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в ходе прямой линии за текущий год.  Российский президент Владимир путин заметил, что данные показатели представлены за вычетом инфляции. При этом рост цен на товары и ародукты питания составит около 7,5 процентов.  По мнению политика, запас прочности у российской экономической системы достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и даже идти вперед.

Существование России без суверенитета невозможно, заявил Путин.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году

Теги: владимир путин, зарплата, оплата труда
Категории: Лента новостей,

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