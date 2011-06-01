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Существование России без суверенитета невозможно, заявил Путин

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Глава РФ оценил задачи правительства.

Существование России без суверенитета невозможно. Соответствующее заявление в рамках прямой линии с главой государством сделал Владимир Путин. Политик ответил на вопрос ведущих программы о том, какие внутренние и внешние задачи руководство страны ставит перед собой в целях развития государства, а также какие цели остаются главными для властей.  Российский президент заметил, что на прошлой неделе объявил о своем решении баллотироваться на должность в Кремле.

Я говорил много раз, не грех повториться. Для такой страны, как Россия, существование и просто существование нашей страны без суверенитета невозможно.

Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году

Теги: владимир путин, суверенитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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