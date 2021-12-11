Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России

Президент России Владимир Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для страны. Об этом он заявил на совещании по развитию городов Арктики.
По словам главы государства, у этого региона есть колоссальные экономические возможности. Президент отметил, что во многом с Арктикой связано укрепление энергетического потенциала России, расширение логистических возможностей, а также обеспечение национальной безопасности.
Ранее Путин заявил, что у Запада никогда не получится раздавить Россию.
Видео: kremlin.ru
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