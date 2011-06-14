Путин: у Запада никогда не получится раздавить Россию

У Запада никогда не получится раздавить Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле. Фрагмент встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Глава государства напомнил о Минских соглашениях, которые должны были выполнять все стороны, включая западные стран. Он также заявил, что бывшие лидеры Германии и Франции говорили о нежелании выполнять эти договоренности, подписав их только для подготовки Украины к боевым действиям.
Да и попытка оттеснить Россию, ослабить ее. А в конечном счете раздавить. Ничего не получится у них. Никогда.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что власти Украины "оборзели", объявив русских некоренной нацией.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все