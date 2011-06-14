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Путин: у Запада никогда не получится раздавить Россию

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Глава государства напомнил о заявлениях западных стран про Минские соглашения.

У Запада никогда не получится раздавить Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле. Фрагмент встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Глава государства напомнил о Минских соглашениях, которые должны были выполнять все стороны, включая западные стран. Он также заявил, что бывшие лидеры Германии и Франции говорили о нежелании выполнять эти договоренности, подписав их только для подготовки Украины к боевым действиям.

Да и попытка оттеснить Россию, ослабить ее. А в конечном счете раздавить. Ничего не получится у них. Никогда.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что власти Украины "оборзели", объявив русских некоренной нацией.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир путин, запад, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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