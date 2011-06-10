Путин: власти Украины "оборзели", объявив русских некоренной нацией

Президент России Владимир Путин назвал власти Украины "оборзевшими". Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Во время беседы с военнослужащими в Кремле глава государства заявил, что украинские власти начали уничтожать Россию на ее исторических территориях. Он добавил, что русских людей не только начали изгонять, но также объявили некоренной нацией в стране.
Ранее Путин заявил, что от боевой работы участников СВО зависит будущее России.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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