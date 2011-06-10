Путин: власти Украины "оборзели", объявив русских некоренной нацией

По его словам, украинские власти начали уничтожать Россию на ее исторических территориях.

Президент России Владимир Путин назвал власти Украины "оборзевшими". Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Во время беседы с военнослужащими в Кремле глава государства заявил, что украинские власти начали уничтожать Россию на ее исторических территориях. Он добавил, что русских людей не только начали изгонять, но также объявили некоренной нацией в стране.

Ранее Путин заявил, что от боевой работы участников СВО зависит будущее России.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН