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Путин: от боевой работы участников СВО зависит будущее России

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Глава государства оценил трудности, с которыми сталкиваются военнослужащие в зоне боевых действий.

От боевой работы участников спецоперации зависит будущее России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле. Фрагмент встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Глава государства оценил трудности, с которыми сталкиваются военнослужащие в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что жизнь на фронте "гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении" в Кремле.

От вашей боевой работы очень много зависит, будущее России, это очевидно.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир путин, президент россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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