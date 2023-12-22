В Петербурге представили Sukhoi Superjet с символикой СПбГУ

Вскоре Sukhoi Superjet 100 с логотипом СПбГУ совершит свой первый полет.

В Авиагородке 9 февраля прошла презентация отечественного самолета Sukhoi Superjet 100, брендированного в фирменную ливрею с логотипом Санкт‑Петербургского государственного университета (СПбГУ). Акция приурочена к юбилею вуза, отмечающего в эти дни свое 300-летие, сообщили в Смольном.

Петр I 8 февраля 1724 года своим Указом учредил знаменитую триаду – Российскую академию наук, университет и гимназию, положив начало созданию отечественной научно-образовательной системы, отметил губернатор Петербурга.

Дизайн для окраски воздушного судна выбирали универсанты: в голосовании приняли участие студенты и сотрудники СПбГУ. На выбор было представлено семь вариантов логотипа, посвященных юбилею Университета и учитывающих фирменный стиль авиакомпании. Вскоре Sukhoi Superjet 100 с логотипом СПбГУ совершит свой первый полет.

Ранее на Финляндском вокзале представили "Ласточку", посвященную 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

Фото: Смольный