Роскомнадзор рассказал, из каких стран осуществлялась DDoS-атака на РЖД

В РКН назвали страны, в которых находились абоненты, участвующие в кибернападении на российские онлайн-ресурсы.

Роскомнадзор (РКН) зафиксировал DDoS-атаку на официальный сайт "РЖД" и мобильное приложение транспортного перевозчика в пятницу, 6 июня, днем. Соответствующее заявление сделали сотрудники профильного ведомства. Эксперты уточнили, что злоумышленники находились в Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии. Мощность кибернападения на сервера достигала шести гбит в секунду при скорости 2,46 миллиона пакетов за секунду.

6 июня 2025 года в 11.03 ЦМУ ССОП зафиксировал DDoS-атаку на инфраструктуру ОАО "РЖД". Атакующие серверы и ботнеты располагались в Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии. пресс-служба РКН

Напомним, что "Российские железные дороги" через Telegram-канал ранее уведомили пользователей о том, что сайт и мобильное приложение компании подверглись DDoS-атаке. Они добавили, что отечественный холдинг старается как можно быстрее восстановить работу ресурсов в штатном режиме. При этом кассы на станциях и вокзалах рботали о привычному расписанию и графику, осуществляя продажу билетов клиентам. Спустя некоторое время продажа билетов стала вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД.

Фото: Piter.tv