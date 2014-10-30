Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке

Пользователей онлайн-ресурсов предупреждают о сбоях в работе.

Официальный сайт и мобильное приложение РЖД (Российских железных дорог) подверглись DDoS-атаке. Соответствующее заявление опубликовали сотрудники пресс-службы транспортного холдинга. Они пояснили, что в текущий момент специалисты стараются как можно оперативнее восстановить работу онлайн-сервисов для пользователей. Стоит уточнить, что кассы на станциях и вокзалах РЖД функционируют в штатном режиме, продажа билетов все еще осуществляется. Согласно данным сервиса отслеживая сбоев в интернете Downdetector, свыше 250 пользователей пожаловались на проблемы в работе сайта и мобильного приложения РЖД по состоянию на 10:57 часов утра 6 июня по московскому времени.

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Фото: Pitet.tv