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Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке
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Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке

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Пользователей онлайн-ресурсов предупреждают о сбоях в работе.

Официальный сайт и мобильное приложение РЖД (Российских железных дорог) подверглись DDoS-атаке. Соответствующее заявление опубликовали сотрудники пресс-службы транспортного холдинга. Они пояснили, что в текущий момент специалисты стараются как можно оперативнее восстановить работу онлайн-сервисов для пользователей. Стоит уточнить, что кассы на станциях и вокзалах РЖД функционируют в штатном режиме, продажа билетов все еще осуществляется. Согласно данным сервиса отслеживая сбоев в интернете Downdetector, свыше 250 пользователей пожаловались на проблемы в работе сайта и мобильного приложения РЖД по состоянию на 10:57 часов утра 6 июня по московскому времени.

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Фото: Pitet.tv

Теги: ddos-атака, мобильное приложение, ржд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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