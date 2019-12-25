Смольный 28 февраля обсудит с бизнесом коронавирусные послабления

Как рассказали СМИ два топ-менеджера и источник, близкий к организаторам, предмет дискуссии обозначен как "QR-коды".

Правительство Петербурга 28 февраля обсудит с бизнесом отмену QR-кодов и смягчение других коронавирусных ограничений. Об этом сообщила "Фонтанка".

Как рассказали СМИ два топ-менеджера и источник, близкий к организаторам, предмет дискуссии обозначен как "QR-коды".

Между тем, по словам источника, близкого к оперштабу, решение об отмене QR-кодов согласовали еще на прошлой неделе. Однако изменение в постановление еще не подписали, это было отложено до встречи с представителями бизнеса.

Фото: pexels