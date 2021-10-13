Комтранс Петербурга предупредил о сбоях при оплате проезда по Apple и Google Pay

Петербуржцев предупредили, что у них могут возникнуть проблемы при оплате проезда в общественном транспорте сервисами Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета по транспорту.
В случае затруднений стоит использовать пластиковую карту или карту "Подорожник".
Сервисы могут быть недоступны и при оплате товаров в магазинах или услуг в заведениях.
Напомним, что в этом году в Петербурге будут отказываться от наличной оплаты в общественном транспорте. Нужно будет покупать разовый проездной билет в метрополитене. Он будет с QR-кодом.
Фото: Piter.tv
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