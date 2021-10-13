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Комтранс Петербурга предупредил о сбоях при оплате проезда по Apple и Google Pay
Сегодня, 10:21
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Комтранс Петербурга предупредил о сбоях при оплате проезда по Apple и Google Pay

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Сервисы могут работать с перебоями из-за санкций в отношении российских банков.

Петербуржцев предупредили, что у них могут возникнуть проблемы при оплате проезда в общественном транспорте сервисами Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

В случае затруднений стоит использовать пластиковую карту или карту "Подорожник".

Сервисы могут быть недоступны и при оплате товаров в магазинах или услуг в заведениях.

Напомним, что в этом году в Петербурге будут отказываться от наличной оплаты в общественном транспорте. Нужно будет покупать разовый проездной билет в метрополитене. Он будет с QR-кодом.

Фото: Piter.tv

Теги: google pay, безконтактная оплата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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