Петербуржцы переходят на оплату улыбкой

Биометрия давно пришла в нашу жизнь. Сначала лишь разово - для сдачи отпечатков пальцев при оформлении загранпаспорта или визы. А в последние годы – это уже каждодневная практика, например, разблокировка экрана смартфона или планшета при помощи отпечатка пальца или Face ID. Сегодня большую популярность набирает биоэквайринг – возможность оплатить покупку, взглянув на терминал. Специальные устройства нового поколения с большими экранами и камерами внедряются по всей России.

Кристина Матвеева, генеральный директор "Санкт-Петербургского Дома книги":

Нажмите на большую зелёную кнопку на экране терминала. На ней так и написано — "Нажмите для оплаты улыбкой". Через мгновение запустится сканер, внимательно посмотрите в камеру. Готово. А ещё можно попросить кассира, чтобы он сам включил оплату улыбкой. Мы за инновации в своей работе, поэтому с удовольствием пробуем всё новое. Тем более, оплата улыбкой – это не только удобно посетителю, но и выгодно продавцу. Снижает риск ухода клиента без покупки, если вдруг при нем нет телефона или банковской карты. К тому же, увеличивается скорость обслуживания. И нам, и покупателям нравится.

С начала 2024 года петербуржцы воспользовались сервисом "Оплата улыбкой" более полумиллиона раз. Максимальный размер единовременного платежа в Санкт-Петербурге с начала года составил 600 тысяч рублей, а средний чек оплаты улыбкой – 615 рублей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

Сбер уже установил в Петербурге более 30 тысяч терминалов для оплаты покупок улыбкой. Чаще других сервис настраивают продуктовые магазины, кафе, рестораны, точки продажи одежды, техники и товаров для дома, а также организации сферы услуг. Терминалы позволяют принимать оплату не только улыбкой. Можно использовать карту, платёжный стикер, NFC или QR-код. Это удобно и нашим партнёрам, и покупателям – каждый может выбрать наиболее комфортный для себя способ. Уверен популярность сервиса будет только расти.

По бумажной фотографии, фото в телефоне или в маске оплатить не получится. Умная система сканирует уникальные черты лица покупателя, и только после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счёту, с него списывается нужная сумма.

Данил Миронов, покупатель:

Платить улыбкой – прикольно. Есть ощущение, что фантастическое будущее, которое мы видели в фильмах, уже наступило. Давно не ношу с собой карту, раньше чаще платил(а) смартфоном, а теперь – улыбкой.

Как утверждают эксперты из банка использование сервиса безопасно и надёжно. Данные покупателя хранятся не в виде фотографии, а в виде зашифрованного цифрового кода в связке с платёжным счётом. Алгоритм фиксирует множество индивидуальных характеристик и запоминает их в виде эталона биометрического шаблона, и в отличие от человека не поддастся обману, даже если личная информация окажется в руках злоумышленников, ведь нельзя украсть вашу личность. Если система замечает несколько лиц или вы случайно попадаете в кадр, оплата просто не проходит. А изменения внешнего вида, будь то новая причёска, макияж или борода не помешают алгоритму узнать вас.