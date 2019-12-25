Платную парковку в Петербурге можно оплатить через Apple Pay и Google Pay

Комиссия при оплате не взимается.

С 12 октября пользователям мобильного приложения "Парковки Санкт-Петербурга" стала доступна новая функция. Оплатить парковку теперь можно через Apple Pay, Google Pay или банковскую карту. Комиссия при оплате не взимается. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Также без комиссии можно оплатить парковку с помощью паркоматов и официального сайта парковочного пространства www.parking.spb.ru. Помимо этого, предусмотрена возможность оплаты через устройства самообслуживания СберБанка, мобильное приложение или личный кабинет интернет-банка СберБанк Онлайн, через кассы в отделениях СберБанка, а также через устройства самообслуживания банка ПСКБ. Однако при оплате указанными способами взимается комиссия по тарифу банка.

По всем вопросам, касающимся платной парковки, можно обратиться по телефону 417-50-00.

Напоминаем, что в 2022 году в Петербурге может подорожать платная парковка. Об этом говорится в проекте постановления Смольного, проходящего антикоррупционную экспертизу.

Фото: Piter.tv