Час платной парковки в центре Петербурга в 2022 году может подорожать

В 2021 году за час парковки стоит 30 рублей – для категорий "А" и "М", 60 – для автомобилистов, 120 – для категории "С".

В 2022 году в Петербурге может подорожать платная парковка. Об этом говорится в проект постановления Смольного, проходящего антикоррупционную экспертизу.

Что касается транспорта категории "В" (легковые автомобили), стоимость может повыситься до 132 рублей и 25 копеек за час. Однако эта цифра лишь максимальный предел, до которого в теории могут понять тариф. Для остальных категорий транспорта цена также вырастит.

Комитет по тарифам на данный момент не утвердил никакой шкалы, но по данным "Фонтанки", рассматриваются два варианта для категории "В" – 80 рублей и 100 рублей.

В 2021 году за час парковки стоит 30 рублей – для категорий "А" и "М", 60 – для автомобилистов, 120 – для категории "С". Месячный абонемент для водителей легковушек стоит 12 000 рублей.

На Рубинштейна в 2022 году планируют ввести круглосуточную платную парковку.

Фото: Piter.tv