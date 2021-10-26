Петербуржцы пожаловались на сбои в работе Apple Pay и Google Pay

У петербуржцев начали возникать проблемы при оплате ApplePay или GooglePay. В заведениях просят брать с собой карту или наличные.
В Telegram-канале "Протестный Петербург" один из участников написал о том, что не смог расплатиться картой Тинькофф и Райфайзена в электричке. Другой петербуржец рассказал, что подобная ситуация произошла в кафе "Огурцы".
В ресторане COCOCOUTURE Матильды Шнуровой посетителей попросили иметь при себе пластиковые карточки или наличные деньги.
Среди известных личностей, у которых не получилось воспользоваться функцией бесконтактной оплаты, оказался урбанист Илья Варламов.
Только что не прошёл платёж ЭпплПэй в ресторане через их терминал ВТБ. Отказ. Физической картой получилось.
сообщил Варламов.
Неполадки в работе связаны с тем, что российские банки попали под санкции.
Фото: Pexels
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