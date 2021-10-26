Петербуржцы пожаловались на сбои в работе Apple Pay и Google Pay

Проблемы возникли после введения западных санкций.

У петербуржцев начали возникать проблемы при оплате ApplePay или GooglePay. В заведениях просят брать с собой карту или наличные.

В Telegram-канале "Протестный Петербург" один из участников написал о том, что не смог расплатиться картой Тинькофф и Райфайзена в электричке. Другой петербуржец рассказал, что подобная ситуация произошла в кафе "Огурцы".

В ресторане COCOCOUTURE Матильды Шнуровой посетителей попросили иметь при себе пластиковые карточки или наличные деньги.

Среди известных личностей, у которых не получилось воспользоваться функцией бесконтактной оплаты, оказался урбанист Илья Варламов.

Только что не прошёл платёж ЭпплПэй в ресторане через их терминал ВТБ. Отказ. Физической картой получилось. сообщил Варламов.

Неполадки в работе связаны с тем, что российские банки попали под санкции.

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