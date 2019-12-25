В МВД объяснили, почему "закрашенное" фото карты не защищает ее данные

В полиции рассказали о том, как защитить личные данные.

Данные банковской карты, которая "закрашена" маркером в редакторе гаджета, не защищают ее от мошенников. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, распространенные правоохранительными органами. В полиции уточнили, что не все инструменты рисования по умолчанию дают 100-процентную непрозрачность. Дополнительно само размытие (blur) представляет из себя не удаление данных, а только их изменение. В открытых источниках у аферистов находятся инструменты и алгоритмы, которые имеют возможность частичного восстановления текста при определенных условиях.

Гарантии полного восстановления нет, но определенные риски есть - особенно если текст крупный и контрастный. пресс-служба МВД

Важно знать, что некоторые приложения и файлы могут сохранять служебную информацию или промежуточные версии изображения. В отдельных случаях это позволяет злоумышленникам извлекать исходные данные из снимка. Таким образом, отправляя частично "закрашенную" фотографию, например, банковской карты, у россиян есть риск стать жертвой обмана.

В МВД предупредили об использовании "звезд" для обмана покупателей.

Фото: Piter.tv