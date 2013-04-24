Что произошло в Петербурге 27 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 27 октября.

Что произошло в Петербурге в среду, 27 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Суд обязал закрасить граффити с Даниилом Хармсом на улице Маяковского.

Суд удовлетворил иск администрации Центрального района к ТСЖ "Маяковского 11", несмотря на то, что рисунок защищали некоторые городские депутаты и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. ТСЖ обязано в течение месяца закрасить изображение писателя, жившего и работавшего в этом доме.

В Петербурге из "Единой России" могут исключить Сергея Ильина из-за угроз в рабочем чате.

Заместитель главы МО "Лиговка-Ямская" единоросс Сергей Ильин оскорблял некоторых коллег из МО в рабочем чате и даже угрожал убийством. Петербургское отделение партии уже проверяет эту информацию, и если она подтвердится, то Ильина "незамедлительно и с позором" снимут с занимаемой должности и исключат из партии.

Анатолия Повелия согласовали на пост вице-губернатора Петербурга.

Депутаты ЗакСа Петербурга большинством голосов одобрили кандидатуру Повелия, предложенную губернатором Александром Бегловым. С 2014 года Повелий заведовал Колпинским районом, до этого он работал в Курортном. Теперь новый вице-губернатор будет отвечать за решение вопросов ЖКХ, благоустройства, городского хозяйства.

Водитель и 17-летний юноша пострадали в аварии на ЗСД.

ДТП случилось утром на 35-м километре ЗСД. По предварительной информации, 34-летний водитель при перестроении на набережную Екатерингофки столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Volvo. И автомобилиста, и 17-летнего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии – юноша получил переломы черепа и лицевого скелета, ушиб мозга и открытую черепно-мозговую травму. Обстоятельства ДТП выясняются.

В гаражах на улице Коммуны обнаружили подпольный цех по разливу контрафактного алкоголя.

Оперативники изъяли из двух гаражей около 4 тысяч литров этилового спирта, более 500 бутылок готовой продукции, тару, этикетки, поддельные акцизные марки и оборудование для розлива. Возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок. Устанавливаются личности участников преступления.

В Петербурге мужчина погиб после нападения на пассажирский автобус с ножами и молотком.

Агрессивного пассажира, забежавшего в салон с двумя ножами и молотком, задержали утром 27 октября. Инцидент произошел на остановке на проспекте Народного Ополчения, водитель оперативно среагировал на дебошира, эвакуировал пассажиров и заблокировал двери, позвонив в полицию. До приезда полиции неадекват бил себя молотком и резал обивки сидений, затем попытался сбежать, разбив головой стекло. Мужчина умер, ударившись об асфальт при падении. Кроме того, медики диагностировали у дебошира передозировку наркотиками.

Суд смягчил меру пресечения вдове Энди Картрайта из-за затянутости следственных действий.

Обвиняемую в убийстве рэпера Марину Кохал отправили под домашний арест до 30 января 2022 года, суд счел, что следствие затянулось. Женщине запрещено общаться с кем-либо и использовать средства связи. По делу об убийстве Картрайта назначены ситуационная и автороведческая экспертизы: экспертам предстоит выяснить, кто писал посты в "ВКонтакте" от имени умершего рэпера.

Коллаж: Piter.TV

Видео: пресс-служба ГУ МВД

Фото: Instagram / @harmstarukha; администрация Петербурга; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Евгения Шкель)