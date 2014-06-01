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Анатолия Повелия согласовали на пост вице-губернатора Петербурга
Сегодня, 11:17
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Анатолия Повелия согласовали на пост вице-губернатора Петербурга

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Он станет 13-м вице-губернатором в городе.

Депутаты ЗакСа Петербурга большинством голосов одобрили кандидатуру Анатолия Повелия на пост вице-губернатора 27 октября.

Кандидатуру предложил губернатор Александр Беглов. С 2014 год Повелий возглавляет Колпинский район, до этого работал в Курортном. 

Новый вице-губернатор будет отвечать за решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства и других. Ранее это направление курировал Николай Бондаренко, который стал депутатом нового созыва. 

Фото: администрация Петербурга

Теги: вице-губернатор, жкх
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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