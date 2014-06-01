Анатолия Повелия согласовали на пост вице-губернатора Петербурга

Он станет 13-м вице-губернатором в городе.

Депутаты ЗакСа Петербурга большинством голосов одобрили кандидатуру Анатолия Повелия на пост вице-губернатора 27 октября.

Кандидатуру предложил губернатор Александр Беглов. С 2014 год Повелий возглавляет Колпинский район, до этого работал в Курортном.

Новый вице-губернатор будет отвечать за решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства и других. Ранее это направление курировал Николай Бондаренко, который стал депутатом нового созыва.

Фото: администрация Петербурга