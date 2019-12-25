В Петербурге мужчина погиб после нападения на пассажирский автобус с ножами и молотком

До приезда полиции дебошир бил сам себя молотком, а ножом резал обивку сиденья.

В Красносельском районе Петербурга утром 27 октября задержали агрессивного пассажира автобуса. Мужчина забежал в общественный транспорт с двумя ножами и молотком.

По данным пресс-службы МВД, инцидент произошел на остановке на проспекте Народного Ополчения. Водитель сразу же позвонил в полицию и выпустил всех пассажиров из автобуса.

До приезда полиции дебошир бил сам себя молотком, а ножом резал обивку сиденья. Предположительно, он был в состоянии наркотического опьянения. Для его задержания полиции пришлось применить слезоточивый газ. Мужчина хотел сбежать, разбив головой стекло в автобусе, но он выпал из ударился об асфальт.

Дебоширу оказали первую помощь и вызвали медиков, но он скончался до прибытия скорой. По предварительным данным, он умер от передозировки наркотиком и в результате полученной травмы головы.

На выходных неизвестные выстрелили в ногу водителю автобуса К-53.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Евгения Шкель)