Неизвестные выстрелили в ногу водителю автобуса К-53

Также один из молодых людей несколько раз выстрелил в лобовое стекло автобуса. На лобовом стекле автобуса осталось 4 скола.

В Петербурге водителя автобуса обстреляли трое неизвестных молодых людей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 25 октября обратился водитель автобусного маршрута К-53. Он сообщил, что около 21:15 на перекрестке улицы Чернова и улицы Бабушкина в маршрутку вошли трое неизвестных молодых людей, на вид 14-15 лет, которые шумели и мешали пассажирам, не реагируя на замечания. Водитель предложил им выйти из автобуса, после чего услышал хлопок и почувствовал резкую боль в правой ноге. Неизвестные выскочили из салона автобуса, один из них из неустановленного предмета, похожего на пистолет, несколько раз выстрелил в лобовое стекло автобуса. На лобовом стекле автобуса осталось 4 скола.

Водитель за медицинской помощью не обращался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге был задержан мужчина, стрелявший из окна в прохожую.

Фото: Piter.tv