Пострадавших нет.

В Петербурге задержан мужчина, стрелявший из окна в прохожую. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Петербургу и области.

В 16:34 в отдел вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району поступил сигнал "тревога" из банного комплекса, расположенного в одном из домов в Большом Казачьем переулке. Выяснилось, что за несколько минут до прибытия росгвардейцев в помещение вбежала женщина, искавшая укрытие. Она рассказала персоналу, что неизвестный несколько раз выстрелил в ее сторону из окна данного дома.

В результате сотрудники задержали мужчину в одной из квартир. При себе он имел пневматическую винтовку. Его передали сотрудникам полиции. Пострадавших нет.

Ранее мы писали, что по факту хулиганства во Фрунзенском районе возбудили уголовное дело.

Фото: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО