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По факту хулиганства во Фрунзенском районе возбудили уголовное дело
Сегодня, 10:19
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По факту хулиганства во Фрунзенском районе возбудили уголовное дело

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Неизвестный выстрелил из рогатки в заднее стекло иномарки.

Накануне около пяти часов вечера во дворе дома № 33 на Дунайском проспекте неизвестный, предположительно из рогатки выстрелил двумя металлическими шариками от подшипника в заднее стекло "Рено Логан". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

За рулем находилась 34-летняя женщина, а на пассажирском сиденье была 4-летняя девочка. К счастью, никто не пострадал. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. 

Полиция ищет злоумышленника.

Ранее мы писали, что полицейские задержали двух подозреваемых в краже автомобиля в Бокситогорском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: уголовное дело, фрунзенский район, хулиганство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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