По факту хулиганства во Фрунзенском районе возбудили уголовное дело

Накануне около пяти часов вечера во дворе дома № 33 на Дунайском проспекте неизвестный, предположительно из рогатки выстрелил двумя металлическими шариками от подшипника в заднее стекло "Рено Логан". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
За рулем находилась 34-летняя женщина, а на пассажирском сиденье была 4-летняя девочка. К счастью, никто не пострадал. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Полиция ищет злоумышленника.
Ранее мы писали, что полицейские задержали двух подозреваемых в краже автомобиля в Бокситогорском районе.
Фото: Piter.tv
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