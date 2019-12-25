Полицейские задержали двух подозреваемых в краже автомобиля в Бокситогорском районе

В отношении мужчин избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Во вторник, 19 октября, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили о задержании двух мужчин, которых подозревают в краже авто.

Известно, что 17 октября в полицию обратился петербуржец, который рассказал, что от дома 61 по улице Школьной в городе Пикалево неизвестный преступник похитил принадлежащий 29-летнему мужчине автомобиль "ВАЗ-21053". Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых у дома 9 по улице Советской по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое мужчин 22 и 24 лет.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о краже.

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержали мужчину по подозрению в изнасиловании девочки в 2017 году.

Фото: Piter.tv