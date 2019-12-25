В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в изнасиловании девочки в 2017 году

Подозреваемый задержан 18 октября 2021 года, возбуждено уголовное дело.

Во Всеволожске задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в 2017 году. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что в период с 1 июня по 10 июля 2017 года А. 1982 года рождения во Всеволожском районе Ленобласти, применив физическую силу, изнасиловал Ч., 2006 года рождения.

Подозреваемый задержан 18 октября 2021 года, возбуждено уголовное дело.

Также несколько дней назад петербурженка обвинила слесаря в совращении 14-летней дочери.

Фото: Piter.tv