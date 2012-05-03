Петербурженка обвинила слесаря в совращении 14-летней дочери

Петербурженка обвинила слесаря в совращении своей несовершеннолетней дочери, которая летом находилась на отдыхе у бабушки в Ленобласти. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
Женщина сообщила, что в середине июля 2021 года на территории СНТ "Заречье" Тосненского района Ленобласти 27-летний слесарь вступал в сексуальные отношения с её 14-летней дочерью.
Подозреваемый обязан явкой в следственный отдел по городу Тосно СУ СК РФ по ЛО.
На выходных на детской площадке в Приморском районе 16-летний подросток совратил ребенка.
Фото: Piter.tv
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