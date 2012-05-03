Петербурженка обвинила слесаря в совращении 14-летней дочери

Женщина сообщила, что 27-летний мужчина летом вступил с девочкой в сексуальные отношения.

Петербурженка обвинила слесаря в совращении своей несовершеннолетней дочери, которая летом находилась на отдыхе у бабушки в Ленобласти. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Женщина сообщила, что в середине июля 2021 года на территории СНТ "Заречье" Тосненского района Ленобласти 27-летний слесарь вступал в сексуальные отношения с её 14-летней дочерью.

Подозреваемый обязан явкой в следственный отдел по городу Тосно СУ СК РФ по ЛО.

На выходных на детской площадке в Приморском районе 16-летний подросток совратил ребенка.

Фото: Piter.tv