На детской площадке в Приморском районе 16-летний подросток совратил ребенка

Юноша в январе этого года совершил подобное преступление.

В субботу, 16 октября, в Приморском районе Петербурга на детской площадке 16-летний подросток домогался до восьмилетнего мальчика. Об этом сообщила в полицию мать пострадавшего в пятницу, 15 октября, передают "Невские новости".

Инцидент произошел во дворе дома на Аэродромной улице. По горячим следам правоохранители задержали подростка на проспекте Авиаконструкторов. Полицейские задержали юношу, а после передали родителям. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Выяснилось, что юноша в январе этого года совершил подобное преступление. Тогда против него возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия.

Ранее петербургский суд приговорил к девяти годам колонии рок-музыканта за насилие над детьми. Кроме того, ему запретили заниматься работой с детьми сроком на 15 лет. Он обвиняется в нескольких преступлениях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

Фото: Piter.tv