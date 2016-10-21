В Петербурге из "Единой России" могут исключить Сергея Ильина из-за угроз в рабочем чате

Если информация подтвердится, его "незамедлительно и с позором" исключат из партии и уволят.

Заместитель главы МО "Лиговка-Ямская" и член "Единой России" Сергей Ильин может быть исключен из партии и уволен с работы из-за угроз в рабочем чате. В настоящий момент петербургское отделение партии проверяет эту информацию, сообщили в пресс-службе.

В СМИ появились сообщения, что Ильин в рабочем чате оскорблял и угрожал убийством некоторым депутатам МО "Лиговка-Ямская". Руководитель исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" Владимир Носов заявил, что если информация подтвердится, то Ильина "незамедлительно и с позором" исключат из партии и уволят с занимаемой должности.

Ранее в полицию доставили мужчину, который угрожал пистолетом сотрудникам IKEA.

Фото: ВКонтакте / ЕДИНАЯ РОССИЯ