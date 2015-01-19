В гаражах на улице Коммуны обнаружили подпольный цех по разливу контрафактного алкоголя

Личности подозреваемых пока не установлены.

На улице Коммуны выявили цех по разливу контрафактного алкоголя. Он находился на территории гаражного кооператива. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники экономической полиции Красногвардейского района. Производство осуществлялось в двух гаражах. Оперативники изъяли около 4 тысяч литров этилового спирта, более 500 бутылок готовой продукции, стеклотару, этикетки, поддельные акцизные марки и оборудование для розлива спиртосодержащей жидкости.

По результатам экспертизы возбудили уголовное дело за изготовление, сбыт поддельных акцизных марок. Устанавливаются личности участников преступления.

Ранее цех обнаружили на Суздальском проспекте. Он также был замаскирован под гараж.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО