Полицейские ликвидировали подпольный алкогольный цех на Суздальском проспекте

В гараже хранилось около 500 литров спиртосодержащей жидкости: 200 литров в канистрах и 300 литров уже разлитых по бутылкам.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Выборгскому району Петербурга получили оперативную информацию о производстве контрафактного алкоголя на территории гаражного кооператива на Суздальском проспекте. На указанном месте оперативники обнаружили замаскированный под гараж алкогольный цех. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В гараже хранилось около 500 литров спиртосодержащей жидкости: 200 литров в канистрах и 300 литров уже разлитых по бутылкам. Помимо упаковочного оборудования полицейские изъяли два рулона поддельных акцизных марок в количестве 2000 единиц. Стоимость изъятого контрафакта, который поставлялся в магазины Петербурга и Ленобласти, составляет более 150 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в организации незаконной деятельности задержан​ 32-летний гражданин одного из сопредельных государств.

Несколько дней назад в Петербурге полиция задержала интернет-торговцев наркотиками. Внедорожник, на котором перевозили наркотики, полицейские блокировали прямо на трассе, сымитировав образовавшуюся дорожную пробку. В автомобиле задержали 25-летнего организатора интернет-магазина и его 26-летнего подельника, занимавшегося фасовкой и закладкой товара.

Видео: МВД