Двух петербуржцев ждёт суд за незаконный оборот алкоголя

Из незаконного оборота было изъято около 1 тысячи бутылок алкогольной продукции с наклеенными этикетками известных торговых марок.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте алкогольной продукции. Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, которые обвиняются по п. "б" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемые в период с апреля по июль 2024 года приобрели спиртосодержащую жидкость, которую перевезли в арендованный гараж, где хранили для дальнейшей незаконной реализации через магазины и рынки.

Из незаконного оборота было изъято около 1 тысячи бутылок алкогольной продукции с наклеенными этикетками известных торговых марок.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.tv