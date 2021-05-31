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В Петербурге пройдет суд над нетрезвым водителем Cadillac Escalade
Сегодня, 14:27
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В Петербурге пройдет суд над нетрезвым водителем Cadillac Escalade

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Обвиняемый, ранее привлеченный по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, не сделал для себя должных выводов.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, рассказали 4 августа в надзорном ведомстве. 

Обвиняемый, ранее привлеченный по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, не сделал для себя должных выводов и 21 мая вновь сел пьяным за руль автомобиля Cadillac Escalade. Мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции на Ириновском проспекте. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Тосненском районе инспекторы ДПС устроили погоню за пьяным водителем. 

Фото: Piter.TV

Теги: пьяное вождение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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