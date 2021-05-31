В Петербурге пройдет суд над нетрезвым водителем Cadillac Escalade

Обвиняемый, ранее привлеченный по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, не сделал для себя должных выводов.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, рассказали 4 августа в надзорном ведомстве.

Обвиняемый, ранее привлеченный по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, не сделал для себя должных выводов и 21 мая вновь сел пьяным за руль автомобиля Cadillac Escalade. Мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции на Ириновском проспекте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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