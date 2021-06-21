В Тосненском районе инспекторы ДПС устроили погоню за пьяным водителем

На него надели наручники, так как он "буйно" отреагировал на происходящее.

В Тосненском районе Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции гонялись за иномаркой, за рулём которой оказался пьяный водитель. Подробностями поделились в пресс-службе Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Вчера в 20:30 в районе дома 74 на Красной дороге экипажем ДПС была предпринята попытка остановки автомобиля Volkswagen чёрного цвета. Автомобилист проигнорировал требование об остановке и продолжил движение. Инспекторами было организовано преследование.

Когда автомобиль был остановлен, на 38-летнего нарушителя надели наручники, так как он "буйно" отреагировал на происходящее. У водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения, которые подтвердились освидетельствованием. На мужчину составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение требования об остановке транспортного средства и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Ранее в Стрельне Audi опрокинулась и загорелась, уходя от погони.

Видео: Telegram/ Управление Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти