Что произошло в Петербурге 27 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 27 июля.

Что произошло в Петербурге во вторник, 27 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Дикарь на "Мустанге" устроил драку на Таллинском шоссе.

Инцидент произошел вечером 26 июля, сегодня в полиции возбудили уголовное дело. Сначала "Мустанг" обогнал машину потерпевшего и пытался прижать его к обочине, затем перегородил дорогу посреди проезжей части и набросился на попутчика с кулаками. В пылу драки неадекватный водитель даже разбил стекло в чужой машине. По словам потерпевшего, автомобилист пытался проехать по встречной полосе по мосту в Старо-Паново. 23-летнего агрессивного водителя уже задержали.

Закрытие станции метро "Ладожская" перенесли.

Станцию начнут ремонтировать не летом 2022 года, а в январе 2023 года. Так решили в городском комитете по транспорту из-за того, что проект ремонта пока находится в стадии разработки. Точную дату закрытия станции пока не объявили, известно только то, что "Ладожская" будет закрыта в течение 11 месяцев.

Петербурженка выгнала детей с особенностями развития с игровой площадки. Ее действиями заинтересовался СК.

Жительница жилого комплекса "Балтийская жемчужина" грубо "наехала" на воспитателя Центра помощи детям с расстройствами аутистического спектра, которая гуляла со своими подопечными на площадке. Женщина заявила, что воспитанники центра пугают нормальных детей, и пригрозила выяснить, можно ли вообще детям с "вот этими особенностями" гулять на данной территории. Инцидентом заинтересовались следователи.

Кстати, после инцидента неравнодушные петербуржцы пожертвовали центру помощи детям более 800 тысяч рублей.

На Маршала Захарова мужчина устроил из окна стрельбу по школьникам.

Огонь по детям пьяный петербуржец открыл вечером 26 июля. 16-летний и 17-летний ребята были госпитализированы с ушибами, их направили на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Задержан предполагаемый поджигатель кафе на Ветеранов.

31-летнего мужчину задержали вместе с его 40-летней спутницей, возбуждено уголовное дело. Ущерб подожженному кафе в доме №118 по проспекту Ветеранов составил 7,5 млн рублей. По предварительной версии, мужчина повздорил с официантами и поджег заведение.

МЧС предупредило петербуржцев о грозе 28 июля.

Специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС прогнозируют в среду кратковременные дожди, грозы, местами ливни и град. При грозе ожидается порывистый ветер.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП; ВКонтакте / БЖonline | Балтийская Жемчужина; пресс-служба ГУ МВД