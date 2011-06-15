Дикарь на "Мустанге" устроил драку на Таллинском шоссе

Мужчина азиатской наружности "обиделся", что ему не уступили дорогу.

Утром 27 июля на Таллинском шоссе произошел дорожный конфликт. Водитель "Мустанга" устроил драку прямо посреди проезжей части. Происходящее было снято на видео свидетелями происшествия.

На записи видно, как "Мустанг" обогнал машину потерпевшего и несколько раз пытался прижать его к обочине. Когда задуманное не удалось осуществить, водитель иномарки перегородил дорогу прямо посреди проезжей части, выскочил из машины и начал избивать оппонента, выкрикивая многочисленные маты. На записи слышен звук битого стекла.

Дикарь на Мустанге. Обиделся, что его не пустили проехать по встречной полосе по мосту в Старо-Паново. Рассказал потерпевший

На дебошира написано заявление в полицию.

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Видео: "ВКонтакте" / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург