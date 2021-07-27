Закрытие станции "Ладожская" перенесли

Ориентировочно закрытие передвинули на полгода.

Станцию метро "Ладожская" начнут ремонтировать в январе 2023-го года, а не летом 2022-го года. К такому решению пришли в комитете по транспорту, сообщил "Петербургский дневник".

Это связано с тем, что проект ремонта сейчас находится в стадии разработки. Точной даты закрытия станции пока нет. Она будет недоступна в течение 11 месяцев. Ранее на станции фиксировали протечки.

Напомним, что около "Ладожской" также находится Ладожский вокзал. Это означает, что властям нужно решить вопрос с изменением маршрутов поездов.



Фото: Piter.TV