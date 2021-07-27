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Закрытие станции "Ладожская" перенесли
Сегодня, 13:57
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Закрытие станции "Ладожская" перенесли

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Ориентировочно закрытие передвинули на полгода.

Станцию метро "Ладожская" начнут ремонтировать в январе 2023-го года, а не летом 2022-го года. К такому решению пришли в комитете по транспорту, сообщил "Петербургский дневник".

Это связано с тем, что проект ремонта сейчас находится в стадии разработки. Точной даты закрытия станции пока нет. Она будет недоступна в течение 11 месяцев. Ранее на станции фиксировали протечки. 

Напомним, что около "Ладожской" также находится Ладожский вокзал. Это означает, что властям нужно решить вопрос с изменением маршрутов поездов. 

Фото: Piter.TV

Теги: ладожская, метро
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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