"ОЖД" внесет предложения по отводу поездов из-за закрытия "Ладожской"

Пассажиры не смогут пересесть с вокзала на метро, так как станция будет закрыта.

Сотрудники "Октябрьской железной дороги" подготовят свои предложения по решению проблемы с пассажирскими потоками на станции метро "Ладожская". В следующем году станцию планируют закрыть на капитальный ремонт. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил начальник службы корпоративных коммуникаций ОЖД Егор Величко.

Так как станцию метро закроют, электрички и поезда будут прибывать не на Ладожский вокзал, а другие. Как именно скорректировать маршруты и расписание — на стадии обсуждения. С компаниями-перевозчиками уже провели ряд совещаний.

"Ладожскую" планируют закрыть летом 2022-го года. На ее ремонт уйдет около 11 месяцев.

Фото: Piter.TV