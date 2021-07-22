"ОЖД" внесет предложения по отводу поездов из-за закрытия "Ладожской"

Сотрудники "Октябрьской железной дороги" подготовят свои предложения по решению проблемы с пассажирскими потоками на станции метро "Ладожская". В следующем году станцию планируют закрыть на капитальный ремонт. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил начальник службы корпоративных коммуникаций ОЖД Егор Величко.
Так как станцию метро закроют, электрички и поезда будут прибывать не на Ладожский вокзал, а другие. Как именно скорректировать маршруты и расписание — на стадии обсуждения. С компаниями-перевозчиками уже провели ряд совещаний.
"Ладожскую" планируют закрыть летом 2022-го года. На ее ремонт уйдет около 11 месяцев.
Фото: Piter.TV
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