В 2022 году станцию метро "Ладожская" закроют на капремонт из-за протечек

В следующем году станцию оранжевой ветки петербургского метрополитена "Ладожская" планируют закрыть на капитальный ремонт. Об этом журналистам заявил глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков.
На станции обнаружены протечки и другие нарушения требований безопасной эксплуатации метрополитена. В настоящий момент разработан проект, который проходит проверку Главгосэкспертизы. На время ремонта выход из станции будет закрыт.
В ближайшие 5 лет должны закрыть на капремонт семь станций. Кроме "Ладожской" это коснется "Маяковской", "Московской-2", "Удельной", "Озерков", "Технологического института-2" и "Проспекта Большевиков".
Ранее на центральных станциях метро Петербурга светильники заменят на современные лампы.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
замечательно. А как попасть на Ладожский вокзал, если пользуешься метро? Какая альтернатива для пассажиров?