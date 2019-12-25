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В 2022 году станцию метро "Ладожская" закроют на капремонт из-за протечек
Сегодня, 10:21
172
Alena_Zinovieva

В 2022 году станцию метро "Ладожская" закроют на капремонт из-за протечек

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Выход из станции будет закрыт.

В следующем году станцию оранжевой ветки петербургского метрополитена "Ладожская" планируют закрыть на капитальный ремонт. Об этом журналистам заявил глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

На станции обнаружены протечки и другие нарушения требований безопасной эксплуатации метрополитена. В настоящий момент разработан проект, который проходит проверку Главгосэкспертизы. На время ремонта выход из станции будет закрыт.

В ближайшие 5 лет должны закрыть на капремонт семь станций. Кроме "Ладожской" это коснется "Маяковской", "Московской-2", "Удельной", "Озерков", "Технологического института-2" и "Проспекта Большевиков".

Ранее на центральных станциях метро Петербурга светильники заменят на современные лампы.

Фото: Piter.TV

Теги: капремонт, станция ладожская
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 11:31

замечательно. А как попасть на Ладожский вокзал, если пользуешься метро? Какая альтернатива для пассажиров?

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