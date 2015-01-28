На центральных станциях метро Петербурга светильники заменят на современные лампы

В прошлом году Общероссийское объединение пассажиров признало Петербургское метро худшим в России.

В понедельник, 5 апреля, на некоторых станциях метро Петербурга будут заменены старые натриевые светильники на современные светодиодные лампы, сообщили в пресс-службе метрополитена города.

Так, в вестибюле "Площади Александра Невского-2" планируют воссоздать "холодный свет апрельского утра, снег и лед, в антураже которых проходило Ледовое побоище". Таким было освещение при открытии станции, но в 2004 году лампы заменили, и свет стал мягким желтым.

Помимо этого освещение поменяется в переходе "Технологического института 1", в среднем зале станций "Невский проспект" и "Звенигородская", а также в наклонных ходах станций "Невский проспект", "Садовая", "Звенигородская", "Адмиралтейская", "Старая деревня" и "Комендантский проспект".

На данный момент натриевые светильники отслужили свое: они проработали 16 лет. Работы по замене светильников планируют завершить к началу лета.

Напомним, что летом прошлого года Общероссийское объединение пассажиров признало метро Петербурга худшим в России из-за дорогого проезда, слабой представленности в соцсетях, раннего закрытия, малого числа станций и возможностей пересадки.

Ранее мы писали, что станцию метро "Зенит" планируют открыть к Евро-2020.

Фото: Piter.TV