В Петербурге возбудили уголовное дело после конфликта на Таллинском шоссе

Мужчина на "Мустанге" перегородил проезд, разбил боковое стекло со стороны водителя и нанес несколько ударов своему оппоненту.

В Петербурге возбудили уголовное дело после конфликта двух водителей на Таллинском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

В полицию обратился 19-летний водитель "Мазды". Он рассказал, что около 9 часов вечера 26 июля ехал по Таллинскому шоссе в сторону поселка Новое Горелово. На Лиговском путепроводе его подрезал водитель "Форда Мустанг", обогнал и заставил затормозить.

После этого мужчина подбежал к машине заявителя, разбил боковое стекло со стороны водителя и нанес несколько ударов молодому человеку, выкрикивая многочисленные маты. Далее агрессор сел в свой автомобиль и скрылся в сторону Красносельского шоссе.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство". Подозреваемого задержали, его кабриолет отогнали на спецстоянку. Задержанным оказался 23-летний уроженец одного из закавказских государств.

Ранее мигранты устроили бои без правил ночью на Казанской улице.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти