В Петербурге мужчина устроил из окна стрельбу по школьникам

Оба несовершеннолетних госпитализированы в медучреждение с ушибами и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

Полиция задержала мужчину, стрелявшего из окна в Красносельском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Вечером 26 июля окна квартиры по улице Маршала Захарова стрелял мужчина. Хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из пневматики в подростков 16 и 17 лет.

Оба несовершеннолетних госпитализированы с ушибами и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее в Ленобласти мужчина выстрелил в соседа из-за замечания о громкой музыке.

Фото: МВД