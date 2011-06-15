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В Петербурге мужчина устроил из окна стрельбу по школьникам
Сегодня, 9:33
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В Петербурге мужчина устроил из окна стрельбу по школьникам

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Оба несовершеннолетних госпитализированы в медучреждение с ушибами и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

Полиция задержала мужчину, стрелявшего из окна в Красносельском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Вечером 26 июля окна квартиры по улице Маршала Захарова стрелял мужчина. Хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из пневматики в подростков 16 и 17 лет.

Оба несовершеннолетних госпитализированы с ушибами и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее в Ленобласти мужчина выстрелил в соседа из-за замечания о громкой музыке.

Фото: МВД

Теги: маршала захарова, стрельба
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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